"Прежде всего, когда я читал интервью премьер-министра, то признаюсь, мне было очень грустно. Мне было очень грустно потому, что глава правительства Литвы так низко пал и формулирует такие необоснованные обвинения", – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas старший советник Г. Науседы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярослав Неверович.

В опубликованном в понедельник интервью премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил порталу DELFI, что "фон дискуссий" по министру транспорта Ярославу Наркевичу "становится похожим на дискриминацию по национальному признаку", однако напрямую президента не обвинял.

"Я не обвиняю премьера, но считаю, что это похоже на попытку использовать вопрос нацменьшинств для прикрытия его проблем", – утверждает советник президента.

Он также заявил, что в Польше высказывание С. Сквернялиса не должны оценивать серьезно: "Это абсолютная чушь, низкий уровень".

В понедельник же Партнер правящей коалиции Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в понедельник заявил, что президентская администрация пытается враждебно настроить общественность в отношении польского нацменьшинства.

Такое заявление партия распространила в продолжение дискуссий по поводу заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что член этой партии, министр транспорта Ярослав Наркевич якобы трудоустроил минимум 20 своих однопартийцев в подотчетные министерству предприятия.

"В своем заявлении президент говорил лишь о партийных соратниках, никакого национального вопроса президент не поднимал. Это премьер-министр начал собирать материал, собирать какие-то справки о том, какой там национальный состав. Не президент так сформировал этот вопрос", – акцентировал советник главы государства.

Президент не раз призывал уволить министра транспорта, которого критиковали за увольнение правления государственного почтового предприятия Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинце и распределения средств на асфальтирование дорого, однако правящие заявили, что доверяют Я. Наркевичу.