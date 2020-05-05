Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что в данном случае, оценив риск, Литва может решать, открывать границы с соседними странами или нет.

"Каждое государство, его руководители, лучше знают ситуацию и видят данные. Они должны принимать решения и ответственность за решения в борьбе с вирусом. Что в данном случае может сделать Литва – она решает как открыть границы и с какими странами. В данном случае мы можем наблюдать, как развивается ситуация с вирусом в разных странах и принимать решения об открытии границы, исходя из того, какие риски есть в той или иной стране", – сказал Žinių radijas 5 мая Крепшта.

Напомним, что Россия отложила проведение военного парада по случаю 9 мая из-за пандемии коронавируса.