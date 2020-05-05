aA
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - недостаточная причина для отмены парада по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, служба президента Литвы считает, что руководители каждой страны сами должны принимать решения и ответственность за борьбу с пандемией.
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что в данном случае, оценив риск, Литва может решать, открывать границы с соседними странами или нет.

"Каждое государство, его руководители, лучше знают ситуацию и видят данные. Они должны принимать решения и ответственность за решения в борьбе с вирусом. Что в данном случае может сделать Литва – она решает как открыть границы и с какими странами. В данном случае мы можем наблюдать, как развивается ситуация с вирусом в разных странах и принимать решения об открытии границы, исходя из того, какие риски есть в той или иной стране", – сказал Žinių radijas 5 мая Крепшта.

Напомним, что Россия отложила проведение военного парада по случаю 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Р. Яковлевский. Парадный сюжет в двух частях союзного государства (5)

Насколько известно, юбилейный военный парад 9 мая в СНГ...

Коронавирус в мире: Беларусь проведет парад 9 мая; Германия открывает церкви (18)

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,44...

Путин объявил о переносе парада Победы (372)

Президент России Владимир Путин объявил о переносе...

"Мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют". Лукашенко — про карантин и закрытие границ при COVID-19 в Беларуси - 10 463 случая коронавируса (67)

Александр Лукашенко в очередной раз высказался о...

TOP новостей

Жители Литвы могут выехать за границу: что важно знать (9)

В минувшую среду правительство Литвы упразднило...

В Литве 4 новыx случая заболевания коронавирусом

5 мая Минздрав Литвы сообщил о 4 новых случаях...

Результат работы мобильных радаров в Литве: за 4 месяца столько нарушителей, сколько за полгода в прошлом (13)

Пока одни радуются тому, что мобильные радары...

Предложение Науседы: временное снижение подоходного налога  200 евро предлагает выплатить раньше

Для того чтобы страна восстановилась после вызванного...

Новейший прогноз синоптиков: май в Литве будет необычным (1)

В апреле уже показали себя первые по-летнему теплые дни,...

|Maža didelių žinių kaina