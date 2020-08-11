aA
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник побеседовал по телефону с приехавшей в Литву кандидатом белорусской оппозиции на выборах президента Светланой Тихановской, справился о ее самочувствии и планах на ближайшее будущее, сообщил BNS пресс-секретарь президента
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что появившиеся во вторник видеозаписи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской были сделаны под давлением.

"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломить человека и дух народа. Мы на протяжении последних нескольких недель наблюдали эти попытки", – писал в фейсбуке Науседа.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник сообщил, что С. Тихановская прибыла в Литву, она в безопасности.

Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД (175)

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от...

Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Видеообращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (516)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

В Беларуси третий день идут протесты и задержания (97)

Во вторник, 11 августа, вечером в Беларуси вновь вышли...

Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно (91)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что...

Трансляция из литовского МИД: пресс-конференция министра о переезде Светланы Тихановской в Литву (55)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Светлана Тихановская обратилась к белорусам и попросила прекратить протесты Почему видео очень похоже на постановочное? Смотрите на диван (80)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская...

Политолог: Тихановская уехала, опасаясь за безопасность, Вильнюс – логичный выбор (47)

Политолог Лауринас Йонавичюс заявил, что кандидат от...

TOP новостей

Protestai Minske OMON Minske

В Беларуси третий день идут протесты и задержания (97)

Во вторник, 11 августа, вечером в Беларуси вновь вышли...

Президент: Литва готова посредничать от ЕС на переговорах с властями Беларуси (27)

Президент Гитанас Науседа во вторник сообщил, что...

Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД (175)

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от...

Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах (13)

Глава группы по информированию общества, советник...

Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно (91)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что...

|Maža didelių žinių kaina