После того как глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют через Литву, советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите подчеркнула, что одна из целей внешней политики Литвы – поддержка гражданского общества в Беларуси.
© DELFI / Josvydas Elinskas

По ее словам, дружеский диалог с Беларусью проходил перед пятничной церемонией государственных похорон руководителей и участников восстания 1863-1864 гг.

"Мы считаем, что нужно придерживаться нескольких линий: одна - вести переговоры с белорусской властью, что и делалось. Также во время похорон говорили с премьер-министром Беларуси, который, кстати, приехал с благими намерениями, говорил о возможных путях сотрудничества. Другая линия - поддержка гражданского общества в Беларуси", – сказала Скайсгирите в интервью Žinių radijаs.

Статьи по теме:
Лукашенко: я и Ельцину говорил: Калининград — это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия  (35)
В Беларуси журналиста арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков  (1)

Как пример такой помощи она указала работу в Литве Европейского гуманитарного института.

"Мы понимаем, что инвестиция в этих молодых белорусов, их умы, и их познание демократии не пройдет даром, в будущем это окупиться", – сказала советник Науседы.

Глава Беларуси Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция финансируется Германией и США через Литву и Польшу.

Статьи по теме:

"Калиновский - это cool". Как белорусы воспринимают лидера восстания против Российской Империи (377)

В пантеоне белорусских исторических фигур о месте...

Эксперт: Литва может сыграть одну из главных ролей в сближении Беларуси и Запада (299)

Президент Гитанас Науседа заявил о возможности...

В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов (116)

В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная...

Политика

Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси

После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...

Советник президента Литвы критикует решение Макрона о спецпосланнике по отношениям ЕС и РФ (7)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста...

"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (7)

Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...

Второе чтение бюджета Литвы – 10 декабря, принятие – 12 или 17 декабря

Второе чтение бюджета Литвы на следующий год...

Карбаускис: налоги для банков и торговых сетей будут введены со следующего года (5)

Налоги на активы банков и на прибыль крупных торговых...

TOP новостей

В Литве проходит акция протеста фермеров: в города едут тракторы тракторы штурмуют и Вильнюс (51)

26 ноября , с 11 ч. в городах разных районов Литвы...

В Литве изменен порядок выплаты пособий по материнству: некоторые женщины пособие не получат (27)

В спешном порядке в Литве были приняты поправки к...

Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (2)

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...

Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси

После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...

"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (7)

Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...