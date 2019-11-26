"Я бы сказала, что это, наверное, посланник Франции по отношениям с Россией, а не всего ЕС, потому что чтобы назначить посланника ЕС нужно согласие всего руководства ЕС", – сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
О назначении нового спецпосланника в пятницу сообщило новостное агентство Bloomberg. Эту должность будет занимать бывший посол Франции в США Пьер Вимон.
Э. Макрон считает, что с Россией необходимо сотрудничать в областях кибернетической безопасности и обороны, указало агентство.
С целью обсуждения перспектив сотрудничества французский лидер уже направил в Москву представителя по вопросам цифрового права Анри Вердье.
Чуть раньше в этом месяце Э. Макрон заявил, что хотел бы улучшить отношения с Россией.
А. Скайсгирите сказала, что общаться с Россией имеет смысл только в том случае, если ставить целью "возвращение России на путь международного права, чтобы были отведены войска с оккупированных территорий, с аннексированных территорий".
"Если говорить только о том, что можно было бы продавать русским больше своих товаров, но международные правила будут устанавливать только русские, то это бесперспективный путь", – сказала дипломат.
Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси
После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...
Советник президента Литвы критикует решение Макрона о спецпосланнике по отношениям ЕС и РФ (7)
Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста...
"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (7)
Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...
Второе чтение бюджета Литвы – 10 декабря, принятие – 12 или 17 декабря
Второе чтение бюджета Литвы на следующий год...
Карбаускис: налоги для банков и торговых сетей будут введены со следующего года (5)
Налоги на активы банков и на прибыль крупных торговых...
TOP новостей
В Литве проходит акция протеста фермеров: в города едут тракторы тракторы штурмуют и Вильнюс (48)
26 ноября , с 11 ч. в городах разных районов Литвы...
В Литве изменен порядок выплаты пособий по материнству: некоторые женщины пособие не получат (27)
В спешном порядке в Литве были приняты поправки к...
Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (2)
Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...
Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси
После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...
"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (7)
Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...