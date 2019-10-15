"Говорить об оружейном эмбарго стоило бы не только в отношении Турции, а тогда уже в отношении всех воюющих сторон, которые вовлечены в этот конфликт, чтобы это эмбарго было эффективным", – сказала она радиостанции Ziniu radijas во вторник.
"Если эмбарго распространяется только на одну воюющую сторону, а на другие – нет, то эффективности в этом не будет", – добавила А. Скайсгирите.
Она также подчеркнула, что Литва не поставляет оружие Турции.
По словам А. Скайсгирите, последние события в Сирии скорее всего будут обсуждаться и на предстоящем в четверг и пятницу Европейском совете. Это будет первое заседание Европейского совета, в котором примет участие президент Гитанас Науседа.
Литва, по ее словам, наблюдает за ситуацией в Сирии "с большой обеспокоенностью".
Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза (ЕС) в понедельник выразили обеспокоенность в связи с наступлением Турции против курдов в Сирии и осудили эту операцию, но предупредили, что их возможности в плане скоординированных действий всего блока ограничены.
Несколько европейских стран, среди которых Германия и Франция, прекратили экспорт оружия в Турцию из-за этого наступления, а такие страны, как Италия, добиваются официального запрета на экспорт оружия из ЕС.
ЕС на прошлой неделе от имени всех своих 28 стран-членов сделал заявление, в котором осудил наступление Турции и предупредил, что оно может спровоцировать гуманитарную катастрофу и повредить борьбе с джихадистским движением "Исламское государство".
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