Советник президента: Литва предложит Беларуси медицинскую помощь

"Вероятно, предложим Беларуси, если нужно, помощь медицинскими средствами, поскольку мы уже предоставили другим странам Восточного Партнерства медицинские средства. Беларусь, будучи одной из них, могла бы также претендовать на нее", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Аста Скайсгирите.

"Беларусь обращалась за помощью в Евросоюз, поэтому не думаю, что они от нее хотят отказаться", – добавила она.

По словам советника президента, вирус не знает границ, поэтому Литве важно, как соседняя страна справляется с пандемией.

Президенты также обсудят двухсторонние экономические связи и Белорусскую АЭС в Островце.

Это первая беседа Г. Науседы с главой Беларуси, она состоится в формате видеоконференции.

В начале апреля руководство Литвы заявляло, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство, что соседняя страна может превратиться в неуправляемый очаг вируса Тогда президент А. Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, в Беларуси проводились спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. А. Лукашенко призвал главу Литвы "позаботиться о своем вирусе".

Все же, в конце прошлой недели Г. Науседа заявил, что прежний либеральный подход Беларуси к распространению вируса изменился, что диалог с этой страной необходим в любых обстоятельствах, поскольку экономическая жизнь продолжается.

В Беларуси коронавирус установлен более чем 7 тыс. человек, 58 людей скончались.

В среду правительство Литвы решило выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро Армении, Грузии, Молдавии и Украине.