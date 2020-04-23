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Во время планирующейся в четверг беседы президента Литвы Гитанаса Науседы с главой Беларуси Александром Лукашенко планируется предложить соседней стране помощь в виде медицинских средств, сообщила советник президента.
Советник президента: Литва предложит Беларуси медицинскую помощь
© Itar-Tass / Scanpix

"Вероятно, предложим Беларуси, если нужно, помощь медицинскими средствами, поскольку мы уже предоставили другим странам Восточного Партнерства медицинские средства. Беларусь, будучи одной из них, могла бы также претендовать на нее", – сказала в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Аста Скайсгирите.

"Беларусь обращалась за помощью в Евросоюз, поэтому не думаю, что они от нее хотят отказаться", – добавила она.

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По словам советника президента, вирус не знает границ, поэтому Литве важно, как соседняя страна справляется с пандемией.

Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Президенты также обсудят двухсторонние экономические связи и Белорусскую АЭС в Островце.

Это первая беседа Г. Науседы с главой Беларуси, она состоится в формате видеоконференции.

В начале апреля руководство Литвы заявляло, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство, что соседняя страна может превратиться в неуправляемый очаг вируса Тогда президент А. Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, в Беларуси проводились спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. А. Лукашенко призвал главу Литвы "позаботиться о своем вирусе".

Все же, в конце прошлой недели Г. Науседа заявил, что прежний либеральный подход Беларуси к распространению вируса изменился, что диалог с этой страной необходим в любых обстоятельствах, поскольку экономическая жизнь продолжается.

В Беларуси коронавирус установлен более чем 7 тыс. человек, 58 людей скончались.

В среду правительство Литвы решило выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро Армении, Грузии, Молдавии и Украине.

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