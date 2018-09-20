"Сегодня состоялась дискуссия об укреплении внешних границ ЕС. Президент представила предложение Литвы о введении единого стандарта в охране границы", - сказал по телефону из Зальцбурга BNS советник президента Нериюс Алексеюнас.
"Сейчас внешние границы охраняются по-разному - на одних оборудуются камеры, на других возводятся заборы, еще где-то не делается ничего. Внешние границы - общая ответственность ЕС и должен быть единый стандарт, который включал бы в себя различные технические решения и обмен информацией", - сказал дипломат.
По словам Н. Алексеюнаса, это предложение получило поддержку от других стран в Совете ЕС.
"Мы будем продолжать работу, чтобы эта идея превратилась в конкретные проекты, которыми могла бы воспользоваться и Литва", - сказал он.
Несмотря на то, что в последние годы потоки мигрантов в Европе стали меньше, внутри ЕС сохраняется напряженность в связи с тем, что делать со все еще прибывающими мигрантами.
Страны Южной Европы хотят, чтобы другие государства приняли часть иммигрантов, прибывающих по морю, но государства Центральной Европы с этим не согласны.
По программе ЕС Литва приняла почти пятьсот беженцев, но большая их часть впоследствии уехала из страны.
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