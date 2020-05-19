По его словам, такая возможность появляется, поскольку многие компании рассматривают возможности переноса своего производства в Европу.
"Действительно следует воспользоваться этой ситуацией. Многие компании рассматривают перенос своего производства из дальних стран в Европу. Еще до коронавируса у нас были неплохие примеры, такие производственные компании, как Continental, Hella, обосновались и построили заводы в Литве", – заявил во вторник С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, в поиске способов выхода из кризиса окрепшими самое важное – конкурентоспособность хозяйства.
"Это основная вещь – конкурентоспособность хозяйства, которую определяют больше не финансовые, налоговые вещи, а вещи, которые связаны со способностями людей, производственными мощностями, уровнем добавленной стоимости или инновационностью", – сказал он.
Во вторник правительство Литвы представит долгосрочный план поощрения экономики на полтора года. Представители правительства отмечают, что в этом плане внимание уделяется инновациям, цифровым технологиям, климатическим изменениям, инфраструктуре.
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