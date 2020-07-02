"Сейчас критический момент для экономики страны. Да, это первая волна с медицинской точки зрения, мы ее выстояли, экономика также стабилизировалась, однако мы должны подготовиться к осени, поскольку, вероятно, именно с экономической стороны эффекты пандемии в наибольшей степени проявятся осенью через рост безработицы, через застой на экспортных рынках", – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.

Он также обратил внимание на то, что на этот год прогнозируется сокращение внутреннего валового продукта, а уровень безработицы заметен уже сейчас.

"Экономические процессы достаточно инертны, мы видим, что происходит на экспортных рынках, в Евросоюзе, где прогнозируется один из крупнейших спадов со времен Второй мировой войны", – сказал С. Крепшта.

На этой неделе Минифин Литвы заявил, что новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 быа пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны.

Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) прирастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году - 6,6%.

Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы в стране повысится до 9,5%, а численность занятого населения снизится на 2,8%.В 2021 году уровень безработицы снизится до 8,1%, а численность занятого населения увеличится на 1,1%.