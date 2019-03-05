"Интерес Литвы, согласно сформулированной президентом позиции - в том, чтобы АЭС не начала действовать. Мы видим эти возможности, так что и само правительство не должно уходить от ответственности с решением вопроса, пользоваться возможностью форматов международного сообщества поднимать эти вопросы", - сказал М. Линге во вторник радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, важно не забывать, что БелАЭС - геополитический проект, который ставит под угрозу национальную безопасность Литвы.

"Спекулировать такими вещами из-за предвыборных дел или популистских заявлений не подобает и нельзя", - сказал М. Линге.

"Нам никогда не следует забывать, что эту АЭС строит не Беларусь, это все же проект, который строит, финансирует Россия, он обоснован ее интересами. И, без сомнения, относиться узко, не видеть геополитических моментов, было бы наивно", - добавил он.

Премьер Саулюс Сквернялис в понедельник заявил, что намерен предложить белорусским властям использовать большую часть инфраструктуры строящейся БелАЭС, включая сети и электрогенерирующее оборудование, для оборудования электростанции на газе.

По словам советника президента, С. Сквернялису следовало бы обсудить этот вопрос с президентом России.

"Премьеру следовало бы обсудить этот вопрос напрямую с президентом России, откажется ли он от своих геополитических целей, и не создавать дополнительные, трудно реализуемые новые рассуждения, пользоваться и работать с теми инструментами, которыми можно пользоваться в плане, как я уже упоминал, поднятия этого вопроса в международном масштабе, убеждения, обсуждения и общей защиты интересов Литвы, чтобы АЭС в том месте вообще не начала работать", - сказал М. Линге.

Сейм в июне 2017 законодательно установил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также окружающей среды и здоровья людей. Целью было ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.