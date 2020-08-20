После того, как Г. Науседа поднял вопрос о БелАЭС на саммите Совета Европы, его советник Аста Скайсгерите заявила, что ожидается реакция Латвии.

Однако она признала, что сложно договариваться, когда позиции не совпадают.

"Нелегко договариваться, когда позиции не совпадают. И все же, пока БелАЭС не начала производить электроэнергию, ее экспортировать, у нас есть время на переговоры. Мы еще не потеряли надежду, что у нас получится трехсторонний договор", - в четверг сказала общественному радио LRT radijas советник Аста Скайсгерите.

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Советник отметила, что Литва надеется на то, что в вопросе о БелАЭС победит солидарность стран Балтии.

"Суть в том, что Литва не будет покупать эту электроэнергию, когда будет начато ее производство. Мы считаем, что региональная солидарность стран Балтии, которую мы целенаправленно создаем на протяжении 30 лет после восстановления независимости, всё же победит", - подчеркнула она.

Литва - самый активный критик БелАЭС и готова бойкотировать производимую на станции электроэнергию.

Польша поддерживает идею Литвы о бойкоте электроэнергии с БелАЭС, однако Вильнюс пытается убедить Латвию и Эстонию также принять участие в бойкоте.