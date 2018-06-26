"На следующей неделе, мы надеемся, будут важные вещи, потому что наконец будет закончена подготовка страсс-тестов ЕС, и будут публично представлены и названы недостатки, что Белоруссия должна сделать при строительстве БелАЭС", - сказал Н. Аляксеюнас радиостанции Ziniu radijas.
"Мы работаем и будем работать, чтобы были не только результаты стресс-тестов, не только перечисление недостатков, но и вполне четкие рекомендации, что Белоруссия должна сделать. И одновременно, что еще важнее - вполне четкие обязательства Белоруссии, что эти рекомендации будут проведены в жизнь и многие из них должны быть проведены в жизнь до пуска атомной станции, добавил он.
Стресс-тесты представляют собой испытания на предмет того, как станция действует в самых неблагоприятных условиях.
Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.
Страна намерена блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС и так осложнить проект ее строительства.
Минск отвечает, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Белоруссия надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года.
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