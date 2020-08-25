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Беларусь подготовила возможные провокациям во время проведения "Пути свободы", сказала советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.
Laisvės kelias Palangoje
Laisvės kelias Palangoje
© Aldas Ten / F360.LT

В интервью радиостанции Žinių radijas она сказала, что никакие активные действия в ответ на пересекший границу Литвы белорусский вертолет не принимали, чтобы избежать серьезного конфликта.

"Я не могу сказать, что все эти действия были непрогнозируемыми, были определенные предположения, к этому готовились. В плане риска, я думаю, он был минимальным. Видите ли, если бы что-то делали, как вы говорите, то тогда мог бы разразиться военный кризис", – сказала советник президента.

Напомним, что в воскресенье вечером в Литве проходила акция солидарности с Беларусью "Путь свободы", в которой участвовали почти 50 000 человек. Литовские службы сообщили, что воздушную границу Литвы нарушил белорусский вертолетį, в связи с этим Беларуси вручили ноту протеста. Беларусь в свою очередь вручила Литве ноту протеста в связи с тем, что на ее территорию залетел воздушный шар.

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