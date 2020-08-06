Советник президента: БелАЭС начнет работу не ранее конца текущего года

"Формулировка, что БелАЭС может быть запущена, не является точной. По нашим данным, АЭС фактически начнет работу не ранее конца этого года или начала следующего года. То, что может происходить в ближайшее время, связано с приближающимися выборами в эти выходные, когда может возникнуть желание перерезать красную ленточку на открытии объекта", - заявил в четверг радиостанции LRT radijas Д. Кулешюс.

"Это не опасно. Специалисты говорят, что это мощь, которая сравнима с потребностями утюга в электроэнергии", - добавил он.

Также советник президента отметил, что лучше понять ситуацию поможет опыт запуска крупных объектов в Литве.

"Скажем, эстакада в Русне – тоже был запланирован этап открытия, состоялась церемония, однако на самом деле после церемонии не началась эксплуатация объекта, так как он еще не был построен", - утверждал Д. Кулешюс.

Darius Kuliešius © DELFI / Josvydas Elinskas

Министерство энергетики республики Беларусь во вторник распространило сообщение, что физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявили в среду, что Литва не располагает официальной информацией о намечающемся вводе в эксплуатацию БелАЭС в Островце в эту пятницу. По словам министра, дата возможного запуска АЭС была известна Литве ранее, однако он не исключил, что первый реактор может быть запущен и позднее.

Литва активно критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.