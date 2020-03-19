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Президент Литвы Гитанас Науседа благоприятно оценивает идею заимствований в зоне евро для финансирования планов стимуляции экономики и бизнеса, страдающих от последствий пандемии коронавируса, заявил советник главы государства.
Simonas Krėpšta
Simonas Krėpšta
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам Симонаса Крепшты, на этой неделе руководство государств и правительств Евросоюза обсудило перспективу выпуска так называемых "коронавирусных облигаций".

"Эта идея не была основной темой заседания, но была встречена участниками позитивно, и президент также позитивно оценивает такую возможность", – сказал BNS советник президента.

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"Проект находится только в фазе идей, есть много деталей и элементов управления рисками, которые должны быть согласованы. Но эту идею, как повышающую финансовую интеграцию в еврозоне, как дополнительный шаг в направлении общего рынка, президент оценивает положительно", – сказал С. Крепшта.

Он утверждает, что идея совместных еврооблигаций в Евросоюзе не совершенно нова, но удар по экономике в связи с пандемией вынуждает оценить ее заново.

"Идея общих еврооблигаций, выпускаемых несколькими государствами, а не одним отдельным государством, не нова, ее выдвигала Еврокомиссия еще в 2011 году. Она вновь вернулась на стол, мы видим, что рост европейской экономики сталкивается с вызовами, и, возможно, он значительно сократится", – сказал С. Крепшта.

"Страны-члены дадут отпор повышением своих финансовых расходов, и, несомненно, будут активно заимствовать, поэтому актуальность этой идеи значительно растет. Это поможет странам-членам более эффективно привлекать финансовые ресурсы, а, с другой стороны, если смотреть в долгосрочном периоде, то это будет положительный шаг в направлении финансовой интеграции", – сказал советник президента.

ru.DELFI.lt
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