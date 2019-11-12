"Мы следим за публичным пространством, по нему видно, что это решение привезти топливо, установить его и запустить станцию все откладывается. Мы считаем, что эти решения должны быть полностью отложены до тех пор, пока не будут реализованы все рекомендации стресс-тестов, которые представили эксперты Евросоюза Беларуси", – сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas Я. Неверович.
Он отмечает, что Беларусь должна озаботиться тем, что БелАЭС становится все больше российским, а не белорусским проектом, и инструментом России в повышении влияния.
"Я думаю, что в этой ситуации следует отметить, что в интересах самой Беларуси видеть этот процесс и не поддаваться ему", – сказал советник.
В 2017 году литовский парламент признал, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности, окружающей среды Литвы и общественному здоровью. Также был принят закон, запрещающий закупку электроэнергии с небезопасных станций.
Беларусь отметает претензии Литвы о том, что строительство станции ведется небезопасным способом. Минск утверждает, что ядерное топливо для реактора станции будет доставлено до конца этого года, а сама станция будет запущена в январе 2020 года.
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