"Премьер-министр может воспользоваться больничным, если в это время у него намечены процедуры или вдруг ухудшается его состояние. Мы знаем, что сейчас он проходит курс химиотерапии и иммунотерапии", – сказал 4 ноября журналистам Малинаускас.
С тех пор, как Сквернялис узнал о своей болезни, он брал 5 выходных по состоянию здоровья. Почти все они были связаны с медицинскими процедурами, заметил советник.
"На этот раз накануне пришлось отозвать встречу, поскольку премьер-министр почувствовал себя хуже, но это понятно, медицинские процедуры подходят к концу, осталось всего несколько (...) сеансов. Мы надеемся, что болезнь удастся полностью побороть", – сказал Малинаускас.
"Единственная встреча, на которой Вайчюнас не может заменить Сквернялиса - это двухсторонняя встреча с премьером Норвегии (...) В соответствии с протоколом, это бывают личные встречи премьеров, тут замена невозможна", – сказал Малинаускас. По его словам, премьер-министр сейчас находится дома.
На встрече Сквернялиса и Солберг намеревались обсудить развитие литовско-норвежских отношений в сфере экономики, региональной безопасности и обороны, энергетической безопасности и др.
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