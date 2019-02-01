Визит премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в Израиль был посвящен одному государству, во время пребывания в нем премьер не обязан уделять внимание и Палестинской автономии, говорит пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.
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В ответ на палестинскую ноту Литве по поводу того, что во время визита в Израиль С. Сквярнялис проигнорировал Палестину, советник премьера уверяет, что "премьер самостоятельного и независимого государства, каким является Литва, вправе сам выбирать, куда ехать".

"Так происходит сейчас, так будет и в дальнейшем. На этот раз глава правительства ездил в Израиль. Это был короткий и интенсивный визит, посвященный одному государству. Нет и не может быть никакой обязанности для премьер-министра или для любого другого должностного лица Литвы во время такого визита обязательно посещать и Палестину", - сказал он.

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Т. Бержинскас уверял, что позиция Литвы относительно так называемого "решения двух государств", целью которого является признание независимого Палестиного государства наряду с Израильским государством, "остается неизменной".

На этой неделе во время визита в Израиль С. Сквернялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до этого времени литовские руководители обычно посещали Рамаллу.

В пятницу палестинцы вручили Литве ноту по поводу посещения литовским премьером С. Сквернялисом Восточного Иерусалима вместе с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию во время визита в Израиль.

На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети "Фейсбук" опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквернялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме. Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем.

Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера С. Сквернялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС), а также "шлет крайне негативный сигнал палестинцам".

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