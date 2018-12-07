Совет Европы призывал литовский парламент восстановить право баллотироваться на выборах отстраненного путем импичмента с поста президента Литвы Роландаса Паксаса для реализации решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Rolandas Paksas
© DELFI / Domantas Pipas

Комитет Совета министров призвал литовские власти предпринять меры для того, "чтобы хотя бы в первом чтении были приняты нужные поправки к Конституции во время весенней сессии сейма в 2019 году".

Эти поправки в последний раз рассматривались в Сейме в октябре, но для их принятия не хватило голосов.

Р. Паксас не может баллотироваться в президенты и в Сейм с 2004 года, когда в порядке импичмента был отстранен от президентской должности.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2011 году решил, что пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным и нарушает его права.

Комитет, осуществляющий мониторинг выполнения решений суда, выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что с этого времени в Литве потерпели крах уже четыре попытки принять поправки, и ситуация, которая нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, до сих пор существует.

"Комитет министров (...) потребовал от литовских политических лидеров и представителей власти удвоить свои усилия для достижения конкретного прогресса на парламентском уровне, чтобы Литва соблюла сове обязательство в рамках Конвенции", – говорится в резолюции, опубликованной в четверг вечером.

Р. Паксас был отстранен от президентской должности в апреле 2004 года в порядке импичмента. Конституционный суд Литвы признал, что он нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство своему финансовому спонсору Юрию Борисову.

В данный момент Р. Паксас является членом Европарламента. Он называет импичмент переворотом.

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