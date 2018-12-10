Совет Европы призвал литовские власти обратиться к США с тем, чтобы американцы освободили из заключения находящегося на базе в Гуантанамо подозреваемого в терроризме гражданина Саудовской Аравии Абу Зубейду.

Европейский суд по правам человека в этом году заявил, что это лицо в 2005-2006 годах находилось в заключении в тайной тюрьме ЦРУ в Литве, поэтому на Литву ложится ответственность обеспечить его права.

В декабре Комитет министров Совета Европы рассматривал, как Литва реализует решение Страсбургского суда.

В публичной резолюции Комитет "призвал литовские власти использовать все возможные средства для быстрого получения дипломатических гарантий от должностных лиц США, чтобы прекратить своевольное заключения заявителя".

Комитет также "потребовал от литовских должностных лиц срочно стремиться к гарантиям того, чтобы заявитель не испытывал нечеловеческого обращения".

В резолюции говорится, что в 2002 году задержанный американцами Абу Зубейда без предъявления обвинений содержится на базе Гуантанамо на Кубе, а это заключение может продолжаться всю жизнь.

Совет Европы также подчеркнул, что литовские правоохранительные органы должны выяснить "обстоятельства и условия, при которых заявитель был доставлен в Литву, здесь содержался, и в итоге был вывезен из страны", а также "установить, если требуется, и наказать ответственных за это лиц".

В октябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил жалобу правительства Литвы и оставил в силе решение о том, что в 2005-2006 годах в секретной тюрьме ЦРУ в Литве содержался в заключении подозреваемый в терроризме палестинец Абу Зубейда.

Осуществляя решение суда, в течение трех месяцев Литва должна будет выплатить ему компенсацию в 130 тыс. евро.

Страсбургский суд также указал Литве продолжить попытки обращения к властям США с тем, чтобы смягчить последствия нарушения прав человека, и с тем, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование, установить в нем факты существования секретной тюрьмы и при необходимости наказать ответственных лиц.

Адвокат Абу Зубейды в Страсбургском суде Хелен Даффи сообщила BNS, что мужчина информирован о решении суда, однако она не может комментировать его реакцию, поскольку любое общение засекречено.

Американцы задержали Абу Зубейду в 2002 году в Пакистане, по подозрениям в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены.

По данным ЕСПЧ, затем его допрашивали в секретных тюрьмах в Польше, Таиланде и Марокко, а в феврале 2005 года он тайно был доставлен в Литву. Из Литвы он был вывезен в марте 2006 года, установили страсбургские судьи.

Мужчина до сих пор находится в заключении без суда.

По словам Х. Даффи у Литвы не должно возникнуть больших проблем с выплатой компенсации лицу, назначенному Абу Зубейдой, например, члену семьи.

Адвокат утверждает, что с декабря 2017 года мужчина был исключен из "черного списка" ООН, в отношении которых применяются санкции.

"Препятствия для перевода средств отменены", - сказала она.

Отчет Сената США и данные, собранные правозащитниками, говорят о том, что наиболее жестокие пытки Абу Зубейда испытал до его доставки в Литву.

В заключении ЦРУ он лишился левого глаза, ему запрещали спать, его пытали в коробке размером с гроб, держали голым.

По мнению Страсбургского суда, такие жестокие методы в Литве не применялись, но его могли содержать в одиночной камере с завязанными глазами и блокированными ногами, при постоянном шуме и ярком свете.

Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.