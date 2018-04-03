"Да, они уехали в установленные сроки", - подтвердило BNS в понедельник посольство Российской Федерации в Литве.
Литва выслала трех дипломатов, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего шпиона.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявлял, что деятельность лиц, объявленных нежелательными, не согласовалась с дипломатическим статусом.
Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.
В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов.
Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.
Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента Сергея Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.
Президент Литвы перед встречей в Вашингтоне: такая встреча пройдет впервые (63)
От визита в Вашингтон на встречу глав США и трех стран...
Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)
Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...
Медики: вопрос законности абортов не должен быть связан с религией (19)
Если Сейм одобрит поправки к закону и запретит...
Закрытие ИАЭС: европарламентарии ознакомятся ситуацией в ходе визита (30)
На этой неделе в Литву прибудет делегация...
TOP новостей
Опрос: каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты (9)
В этом году половина предприятий в Литве намерена...
Драма в семье депутата Вингрене: мужа закрыли в КПЗ (4)
3 апреля в полицию обратилась депутат Виргиния...
"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
На двух телеканалах Литвы все еще доминироует продукция из России (41)
В эфире шести литовских телеканалов в числе продукции...
Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)
Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...