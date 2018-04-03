Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву.
Russia's Federation Embassy in Vilnius
© DELFI / Tomas Vinickas

"Да, они уехали в установленные сроки", - подтвердило BNS в понедельник посольство Российской Федерации в Литве.

Литва выслала трех дипломатов, демонстрируя солидарность с Великобританией в связи с отравлением бывшего шпиона.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявлял, что деятельность лиц, объявленных нежелательными, не согласовалась с дипломатическим статусом.

Статьи по теме:
Россия ответила Литве - высылает трех литовских дипломатов  (573)
Москва отвечает на высылку дипломатов: в МИД РФ приглашен посол Литвы  (13)

Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

В ответ на высылку трех российских дипломатов из Литвы Москва приняла решение выслать столько же литовских дипломатов.

Несколько десятков стран на этой неделе сообщили, что высылают в общей сложности около 150 российских дипломатов, тем самым они хотят продемонстрировать солидарность с Великобританией в связи отравлением бывшего двойного шпиона.

Лондон утверждает, что вполне вероятно, что за отравление двойного агента Сергея Сркипаля и его дочери в начале марта ответственна Россия. Москва это отрицает.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Британия благодарит Литву за солидарность и обещает сотрудничество после Brexit (75)

Великобритания благодарит Литву за солидарность в...

Литва высылает трех российских дипломатов (536)

Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...

Политика

В Сейме Литвы готовится план спасения ЕГУ (4)

В литовском парламенте зарегистрированы поправки,...

Президент Литвы перед встречей в Вашингтоне: такая встреча пройдет впервые (63)

От визита в Вашингтон на встречу глав США и трех стран...

Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)

Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...

Медики: вопрос законности абортов не должен быть связан с религией (19)

Если Сейм одобрит поправки к закону и запретит...

Закрытие ИАЭС: европарламентарии ознакомятся ситуацией в ходе визита (30)

На этой неделе в Литву прибудет делегация...

TOP новостей

Опрос: каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты (9)

В этом году половина предприятий в Литве намерена...

Драма в семье депутата Вингрене: мужа закрыли в КПЗ (4)

3 апреля в полицию обратилась депутат Виргиния...

"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

На двух телеканалах Литвы все еще доминироует продукция из России (41)

В эфире шести литовских телеканалов в числе продукции...

Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)

Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...