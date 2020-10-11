"Я думаю, никто не удивился, удивили бы, если бы литовцы за границей голосовали за "крестьян". Было бы также странным, чтобы в небольших округах люди голосовали за либералов", – сказал социолог.

"Живущим за границей не понравилось то, что они не получат двойное гражданство. Официальный министр уже третий, а не первый. А голосуют молодые люди, не так там и просто", – прибавил он.

Собеседник дал понять, что больше шансов на победу у консерваторов.

"Согласно результатам опросов, какие были несколько недель назад, количество голосов за консерваторов и "крестьян" было похожим. Кроме того, избиратели консерваторов были активнее, отвечая на вопрос, придут ли они голосовать. Видно было, что, по крайней мере, в Вильнюсе эти люди были больше похожи на избирателей Движения либералов и консерваторов", – прибавил он.

На вопрос, будут ли консерваторы формировать большинство, социолог ответил, что об этом говорить еще рано.