В среду Комитет по вопросам права и правопорядка Cейма Литвы одобрил выделение государственной дотации Литовской социал-демократической трудовой партии.
Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas
© DELFI / Andrius Ufartas

Проект далее будет рассмотрен на пленарной сессии парламента на следующей неделе.

Новый порядок принесет партии, возглавляемой Гедиминасом Киркиласом, около 300 тыс. евро, а возглавляемая Гинтаутасом Палуцкасом Литовская социал-демократическая партия потеряет почти 400 тыс. евро в год.

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