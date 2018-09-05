Проект далее будет рассмотрен на пленарной сессии парламента на следующей неделе.

Новый порядок принесет партии, возглавляемой Гедиминасом Киркиласом, около 300 тыс. евро, а возглавляемая Гинтаутасом Палуцкасом Литовская социал-демократическая партия потеряет почти 400 тыс. евро в год.