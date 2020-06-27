Социал-"трудовики" утвердили список кандидатов в парламент

Всего в списке 50 кандидатов-одномандатников и 110 фамилий в списке участников выборов в многомандатном округе.
Список кандидатов был утвержден 27 июня в Вильнюсе на заседании совета партии.
В числе кандидатов-одномандатников - председатель партии Гедиминас Киркилас, Зенонас Вайгаускас, Юозас Бярнатонис, Риманте Шалашявичюте, Андрюс Палёнис, Линас Линкявичюс.
Киркилас акцентировал, что это первые выборы, на которых социал-"трудовики" будут участвовать как самостоятельная партия. Он сказал, что партия может иметь свою фракцию, которая сможет участвовать в создании правящей коалиции.
В выступлении он критиковал оппозицию и предупредил, что если к власти придут правые консерваторы, то они остановят инициативы левых.
"Я не сомневаюсь, если к власти вернутся правые, они остановят политику левых, опираясь на якобы мотивы экономии и фискальной дисциплины, как это было в 2008 году", – сказал Киркилас.
По его словам, в программе социал-"трудовиков" сказано, что надо увеличить перераспределение ВВП через бюджет до 35%, чтобы часть ВВП, предназначенная для социальных нужд увеличилась до 18%.
Между тем средняя пенсия, по словам Киркиласа, должна составлять 60% средней зарплаты, а минимальная зарплата до 2024 года достигнуть 1000 евро.
Кроме того, партия выступает за продолжение выплат на детей и их повышение до 150 евро в месяц.
В июне сообщалось, что правящие "крестьяне" и социал-"трудовики" в некоторых округах намерены выдвинуть общих кандидатов.
В числе общих кандидатов – Киркилас, Римантас Синкявичюс, Шалашявичюте, Палёнис и Антанас Винкус.
Согласно последним данным Vilmorus, за социал-"трудовиков" намерены голосовать 2,1% респондентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хозяева пляжных кафе: стыдно перед иностранцами, люди смеются и приносят свою выпивку (62)
Летний сезон на литовском взморье - в самом разгаре, но...
Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты (48)
В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы...
Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся (34)
В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в...
Два новых случая коронавируса привезены из США (3)
Из 5 новых случаев коронавируса два были привезены из...
Министр иностранных дел Литвы: акт вандализма в отношении памятника Гаону - это акт вандализма в отношении Литвы
В Вильнюсе был осквернен памятник Виленскому Гаону....