"В присутствии Рамунаса Карбаускиса состоялась хорошая беседа, как видите – масштабная, длилась больше трех часов. Члены президиума и фракции уполномочили меня в пятницу подписать соглашение", – сказал Киркилас.
По его словам, во время голосования 25 человек голосовали "за", еще 3 человека воздержались.
Лидер социал-"трудовиков" заметил, что им достанется позиция министра иностранных дел и еще один портфель министра - но какой, не указали.
Киркилас положительно оценивает работу нынешнего главы МИД Линаса Линкявичюса.
"Я думаю, что с государственной точки зрения очень важно, чтобы он остался в правительстве. Как вы знаете, это не только дела Литвы, и президент только начинает свою работу. В Европе ситуация очень сложная, поэтому мы этот вопрос не поднимаем. Насколько я понимаю, и премьера его работа удовлетворяет", – сказал Киркилас.
В коалиционном соглашении должен остаться утвержденный в меморандуме пункт о том, что пост спикера отойдет социал-"трудовикам". Лидеры партий указали, что если парламент не снимет Виктораса Пранцкетиса, то соглашение не вступит в силу.
"По этому вопросу состоится голосование (…) наверное, во вторник, это вопрос договоренности, если не голосуем, значит соглашение в силу не вступает. (…) Странно, что спикер не понимает - формируется новая коалиция, предложения другие, ничего тут не поделаешь", – сказал Киркилас.
"Если условия не выполняются, то соглашение не будет действовать", – подтвердил Карбаускис.
По его словам, в соглашении останется то, что было предусмотрено в меморандуме, т.е. позиция спикера достанется социал-"трудовикам".
По словам Карбаускиса, фракция "крестьян" еще надеется, что Пранцкетис уйдет сам.
"Меня лишь удивляет, что один человек делает заложником государство, если не понимает, что он получил пост по коалиционному соглашению, и по нему же лишается этой должности. (...)
К нему претензий ни у кого нет, меняются обстоятельства, формируется новое правящее большинство. И мне это довелось испытать в свое время. Это нормальная политическая жизнь", – сказал Карбаускис.
Сейчас правящую коалицию пытаются сформировать четыре партии – Литовский союз крестьян и зеленых, Избирательная акция поляков Литвы, Порядок и справедливость и социал-"трудовики" (всего 76 депутатов).
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