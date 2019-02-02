На заседании совета одобрила и выдвижение партией кандидатов в Европарламент. Первым номером партия выдвигает руководителя ЛСДТП Гедиминаса Киркиласа, остальной список решено предоставить в алфавитном порядке, предоставляя возможность на расширенном заседании президиума определить окончательный порядок списка кандидатов до 2 марта, говорится в сообщении ЛСДТП.

По словам Г.Киркиласа, все выдвинутые до С.Сквернялиса кандидаты в президенты себя считают правыми, отличаясь лишь уровнем либерализма, консервативности, реальной или декларируемой народности, хотя некоторые стараются апеллировать и к левому электорату, прикидываясь независимыми.

"Поэтому кандидат от левых или левых центристов обязательно должен победить на президентских выборах. Это может быть один из самых важных и весомых наших аргументов в избирательной кампании – президент, правительство и Сейм – слаженно работающие, а не борющиеся друг с другом звенья власти", – на заседании совета сказал Г.Киркилас.

По его словам, рассуждая с эгоистических позиций, партии, возможно, и стоило бы выдвинуть своего кандидата, однако в таком случае произошёл бы раскол голосов левых избирателей.

Союз крестьян и зелёных Литвы утвердил С.Сквернялиса кандидатом на выборах президента Литвы на прошлой неделе.

По словам Г.Киркиласа, на запланированные в начале марта выборы в самоуправления ЛСДТП выдвинула 28 кандидатов в списки советов самоуправлений, за возможность руководить городами и районами посоревнуются 15 партийных кандидатов в мэры.

В список кандидатов в Европарламент, кроме Г.Киркиласа, попали Юозас Бернатонис, Кястутис Даукшис, Иоланта Гедвилене, Нерис Германас, Алма Голчене, Ирма Гуджюнайте, Эвалдас Густас, Алгимантас Матулевичюс, Ауримас Микнявичюс, Андрюс Палёнис, Йонас Пинскус, Регина Радвилене, Артурас Скарджюс, Дарюс Скусявичюс, Эдуардас Шаблинскас, Риманте Шалашевичюте, Андрюс Шяджюс, Ирена Шяулене, Юстинас Вайшнорас.

В этом году выборы для ЛСДТП будут первыми. Партия образовалась в прошлом году, когда часть политиков покинула Социал-демократическую партию.