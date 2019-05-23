В среду правление партии распространило заявление, в котором призывало голосовать на выборах за Г. Науседу, "в предвыборной риторике которого звучали лозунги процветания государства и прогрессивных налогов".
"Мы призываем всех граждан страны активно выразить свое мнение. ЛСДТП будет уважать выбор людей, и будет стараться сотрудничать с избранным президентом во благо Литвы", – говорится в заявлении.
В среду парламентские фракции социал-трудовиков и "аграриев" встретились с Г. Науседой.
Лидер ЛСДТП Гедиминас Киркилас после встречи сказал, что партия примет решение о поддержке кандидата в среду вечером, хотя склоняется к Г. Науседе.
"Я чувствую, что из членов правления большинство склонно поддержать Г. Науседу. Я думаю, что по причине высказываний за прогрессивные, налоги, за государство процветания, это те положения, которые наиболее близки", – заявил Г. Киркилас в среду утром.
Второй тур президентских выборов Литве состоится в воскресенье, в нем соперничают бывший министр финансов, депутат и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Г. Науседа.
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