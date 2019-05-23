Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) на президентских выборах поддерживает экономиста Гитанаса Науседу.
Gediminas Kirkilas
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду правление партии распространило заявление, в котором призывало голосовать на выборах за Г. Науседу, "в предвыборной риторике которого звучали лозунги процветания государства и прогрессивных налогов".

"Мы призываем всех граждан страны активно выразить свое мнение. ЛСДТП будет уважать выбор людей, и будет стараться сотрудничать с избранным президентом во благо Литвы", – говорится в заявлении.

Статьи по теме:
Карбаускис: если президентом станет Шимоните, она будет общаться с нами как Грибаускайте  (29)
Соцдемы встретились с Науседой, но никого не будут поддерживать

В среду парламентские фракции социал-трудовиков и "аграриев" встретились с Г. Науседой.

Лидер ЛСДТП Гедиминас Киркилас после встречи сказал, что партия примет решение о поддержке кандидата в среду вечером, хотя склоняется к Г. Науседе.

"Я чувствую, что из членов правления большинство склонно поддержать Г. Науседу. Я думаю, что по причине высказываний за прогрессивные, налоги, за государство процветания, это те положения, которые наиболее близки", – заявил Г. Киркилас в среду утром.

Второй тур президентских выборов Литве состоится в воскресенье, в нем соперничают бывший министр финансов, депутат и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Г. Науседа.

Статьи по теме:

Науседа встречается с парламентским большинством: позиция Шимоните разочаровала Карбаускиса (3)

Парламентское большинство ("крестьяне" и...

В Литве продолжается досрочное голосование на выборах президента и в ЕП (1)

21 мая в Литве продолжается досрочное голосование на...

Во время досрочного голосования во 2-м туре выборов в Литве явка выше

Во время досрочного голосования во втором туре выборов...

Перед решающим "боем" – выводы экспертов и замечания кандидатам (50)

До президентских выборов в Литве остается все меньше...

Политика

Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах (1)

У одних доходы непрозрачные, а у других – неэффективные...

Литовские "крестьяне" призывают голосовать за Науседу (6)

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,...

Социал-трудовики Литвы на президентских выборах поддерживают Науседу (1)

Литовская социал-демократическая трудовая партия...

Прокуратура Литвы остановила расследование дела 13 января (2)

В среду Генпрокуратура Литвы подтвердила, что...

Соцдемы встретились с Науседой, но никого не будут поддерживать

Оппозиционные литовские социал-демократы в среду...

TOP новостей

Эмиграция из Литвы снижается: данные за прошлый год обнадеживают (46)

В Литву в прошлом году приехало практически столько...

Šimtai rusų Maskvoje protestavo prieš griežtesnę interneto kontrolę Леонид Волков Алексей Навальный и Леонид Волков

Почему внешнее отключение России от интернета - это утопия и коррупция? Интервью сотрудника ФБК Леонида Волклва порталу DELFI

Задержанный на 30 суток во вторник, 21 мая, в Москве...

Глава штаба Науседы рассказал о расходах и планах (1)

У одних доходы непрозрачные, а у других – неэффективные...

Самое таинственное место литовского взморья: природа открыла тайны советской армии (34)

"Говорят, в тропических джунглях признаки цивилизации...

Из Каунаса в Ниду за 4 часа: легендарное судно Raketa снова спустили на воду (1)

Спустя 8 лет на воду спустили легендарное судно Raketa....