"В данный момент правящей коалиции нет. Мы должны начать переговоры. Все начнем с белого листа. Мы хотим подписать партийное соглашение", – сказал BNS глава ЛСДТП Гедиминас Киркилас.

"Мы временно останавливаем коалиционное соглашение, поскольку собирается переговорная группа, чтобы договориться о коалиции", – сказал в среду BNS лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис.

"Сегодня посылаются явные сигналы крупнейшей фракции о том, что они хотят как можно быстрее договориться и принять решение, должны начаться переговоры между партийными лидерами и старостами", – отметил Р. Жемайтайтис.

По словам представителей ПС и социал-трудовиков, останавливается действие соглашения о совместной работе, подписанное между тремя фракциями 11 сентября прошлого года.

"По сути это означает, что соглашение фракций, которое было до сих пор, которое обеспечивало большинство в Сейме, не действует", – пояснил BNS представитель ЛСДТП, глава парламентского Комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис.

Партнеры по коалиции утверждают, что остановка действия соглашения не повлияет значительно на работу сейма, поскольку до конца весенней сессии не планируется принимать никаких спорных, существенных проектов законов.

ПС и социал-трудовики также критически оценивают решение "крестьян" не включать в переговорную группу по коалиции ни лидера аграриев Рамунаса Карбаускиса, ни премьера Саулюса Сквернялиса.

Представитель Р. Карбаускиса по связям с общественностью Даля Венцявичене сообщила BNS, что в переговорную группу "аграриев" войдут парламентарии Йонас Ярутис, Томас Томилинас, Аушрине Норкене и Гуода Бурокене. Лидер партии и выдвинутый этой партией премьер примут участие в переговорах при необходимости.

"Ну, это осложнит переговоры, поскольку я вижу, что у этих людей нет возможности принимать решения на месте и корректировать свои позиции, поскольку переговоры - это согласование позиций и поиск общего решения. Лучше, когда участвуют те люди, которые уполномочены принимать партийные решения", – сказал BNS Ю. Бернатонис.

По словам Р. Жемайтайтиса, переговоры должны проходить между лидерами и старостами парламентских фракций четырех партий – "крестьян", ПС, социал-трудовиков, Избирательной акции поляков Литвы.

"По моему представлению, только при таком составе можно вести переговоры и говорить о дальнейшей работе", – сказал он.

Договор о правящей коалиции подписывали ЛСКЗ и ЛСДТП, у них еще есть и соглашение о сотрудничестве с фракцией ПС в сейме. Это 69 голосов в Сейме из 141.

Во время голосований правящих часто поддерживают и члены фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. С голосами последних - это 77 депутатов.