"Мы определились в вопросе президентских выборов – мы примем участие и выдвинем своего кандидата. Сегодня начнется поиск кандидатов, их будут предлагать отделения", – сказал в интервью Lietuvos radijаs глава партии Гинтаутас Палуцкас, который сам не может быть кандидатом из-за молодого возраста.
Социал-демократ, экс-министр экономики Миндаугас Синкявичюс сомневается в том, что у партии есть подходящий кандидат.
"Если знать позицию Блинкявичюте (европарламентарий Вилия Блинкявичюте – BNS), ясно, что единственный возможный кандидат - это В.П.Андрюкайтис (еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис – BNS). Ну еще можно выбирать из Юозаса Олекаса, Альгирдаса Сисаса, Расы Будбергите. Хотя все эти коллеги хорошие политики, но... не хватает, не хватает. Поэтому я все еще думаю, что целесообразнее было бы использовать ограниченные финансы для муниципальных выборов. Не обязательно везде участвовать в роли "статистов", – писал политик в фейсбуке.
По словам Палуцкаса, до мая станут известны кандидаты в мэры, а до ноября – в члены горсоветов на муниципальных выборах.
Палуцкас пока не говорит, будет ли претендовать на пост мэра столицы.
"Это будет зависеть от решения Вильнюсского отдела, как он решит", – сказал он.
Однако Палуцкас заявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент. "Не буду участвовать, там будет другой лидер списка", – сказал он.
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