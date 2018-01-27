"Мы определились в вопросе президентских выборов – мы примем участие и выдвинем своего кандидата. Сегодня начнется поиск кандидатов, их будут предлагать отделения", – сказал в интервью Lietuvos radijаs глава партии Гинтаутас Палуцкас, который сам не может быть кандидатом из-за молодого возраста.

Социал-демократ, экс-министр экономики Миндаугас Синкявичюс сомневается в том, что у партии есть подходящий кандидат.

"Если знать позицию Блинкявичюте (европарламентарий Вилия Блинкявичюте – BNS), ясно, что единственный возможный кандидат - это В.П.Андрюкайтис (еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис – BNS). Ну еще можно выбирать из Юозаса Олекаса, Альгирдаса Сисаса, Расы Будбергите. Хотя все эти коллеги хорошие политики, но... не хватает, не хватает. Поэтому я все еще думаю, что целесообразнее было бы использовать ограниченные финансы для муниципальных выборов. Не обязательно везде участвовать в роли "статистов", – писал политик в фейсбуке.

По словам Палуцкаса, до мая станут известны кандидаты в мэры, а до ноября – в члены горсоветов на муниципальных выборах.

Палуцкас пока не говорит, будет ли претендовать на пост мэра столицы.

"Это будет зависеть от решения Вильнюсского отдела, как он решит", – сказал он.

Однако Палуцкас заявил, что не будет участвовать в выборах в Европарламент. "Не буду участвовать, там будет другой лидер списка", – сказал он.