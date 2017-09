Агентство BNS опросило членов партии, работающих на должностях, которые были предоставлены ЛСДП в соответствии с коалиционным договором в министерствах экономики, иностранных дел и юстиции. Вице-министр юстиции Юстас Панкаускас и советник министра Ауксе Контримене сказали, что уже подали заявления об увольнении министру Милде Вайнюте, хотя сама делегированная социал-демократами министр приняла решение продолжать работу. Другой делегированный ЛСДП вице-министр юстиции Паулюс Грицюнас сейчас в отпуске и сказал BNS, что пока не хочет комментировать свои планы. Работающие в МИД социал-демократы не намерены покидать должности. Министр ИД Линас Линкявичюс решил остаться на посту и выйти из ЛСДП. Вице-министры ИД - социал-демократы Нерис Германас и Дарюс Скусявичюс, а также советник министра Домас Петрулис сказал, что не намерен увольняться, если доверие со стороны Л. Линкявичюса к нему сохранится. Министр экономики Миндаугас Синкявичюс вручил прошение об отставке, и члены его команды - социал-демократы ждут, пока премьер Саулюс Сквернялис удовлетворит его и тогда прекратятся полномочия всех должностных лиц политического доверия.











