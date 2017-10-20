"Мы рассматривали список задач, присланный либералами, нам не хватает конкретики, цифр. Мы как бы одобряем этот список, но остаемся рядом. Мы выдвигали достаточно прагматичные предложения и идем в коалицию, которую проверим, когда будет рассматриваться бюджет", - сказала BNS после заседания совета председатель совета Вильнюсского отделения ЛСПД Ауксе Контримене.
По ее словам, социал-демократы рассмотрят возможность покинуть коалицию, если не будут найдены средства для финансирования их предложений.
В списке задач социал-демократов, с которым они бы участвовали в новой коалиции, которую формирует лидер либералов, мэр Ремигиюс Шимашюс, намечены бесплатные группы продленного дня для учеников 1-5 классов, 100 дополнительных мест в государственных детских садах, программа улучшения качества обучения, создание фонда поощрения инноваций в муниципальных учреждениях, для которого в следующем году должен быть предусмотрен 1 млн. евро, повышение на 50% зарплат работников самоуправлений в 2018 году, инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и человеческие ресурсы.
Несколько недель назад либералы расторгли коалицию с консерваторами в столице. Мэр Р. Шимашюс заявил, что будет стремиться создать коалицию с объединением Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) и Альянса русских, у которых десять членов в горсовете, а также с тремя представителями партии "Порядок и справедливость", которые работают в оппозиции, но официально не уходили из коалиции.
Р. Шимашюс заверил, что решение "зрело несколько месяцев", в совете из-за сопротивления консерваторов приходилось работать в условиях "коалиции меньшинства".
Социал-демократы были в правящей коалиции в Вильнюсе и до сих пор. Председатель ЛСДП Гинтаутас Палуцкас является вице-мэром Вильнюса.
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