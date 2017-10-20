Совет Вильнюсского отделения Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) решил продолжить участие в формируемой заново Движением либералов правящей коалиции в столице, однако будет следить за тем, как предложения социал-демократов будут отражены в проекте бюджета следующего года.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мы рассматривали список задач, присланный либералами, нам не хватает конкретики, цифр. Мы как бы одобряем этот список, но остаемся рядом. Мы выдвигали достаточно прагматичные предложения и идем в коалицию, которую проверим, когда будет рассматриваться бюджет", - сказала BNS после заседания совета председатель совета Вильнюсского отделения ЛСПД Ауксе Контримене.

По ее словам, социал-демократы рассмотрят возможность покинуть коалицию, если не будут найдены средства для финансирования их предложений.

В списке задач социал-демократов, с которым они бы участвовали в новой коалиции, которую формирует лидер либералов, мэр Ремигиюс Шимашюс, намечены бесплатные группы продленного дня для учеников 1-5 классов, 100 дополнительных мест в государственных детских садах, программа улучшения качества обучения, создание фонда поощрения инноваций в муниципальных учреждениях, для которого в следующем году должен быть предусмотрен 1 млн. евро, повышение на 50% зарплат работников самоуправлений в 2018 году, инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и человеческие ресурсы.

Несколько недель назад либералы расторгли коалицию с консерваторами в столице. Мэр Р. Шимашюс заявил, что будет стремиться создать коалицию с объединением Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) и Альянса русских, у которых десять членов в горсовете, а также с тремя представителями партии "Порядок и справедливость", которые работают в оппозиции, но официально не уходили из коалиции.

Р. Шимашюс заверил, что решение "зрело несколько месяцев", в совете из-за сопротивления консерваторов приходилось работать в условиях "коалиции меньшинства".

Социал-демократы были в правящей коалиции в Вильнюсе и до сих пор. Председатель ЛСДП Гинтаутас Палуцкас является вице-мэром Вильнюса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Президент: КС развеял сомнения по вопросу двойного гражданства (2)

Конституционный суд (КС) развеял сомнения в том, что...

Социал-демократы остаются в коалиции в Вильнюсской мэрии (1)

Совет Вильнюсского отделения Литовской...

Посол Литвы рассказал о рельсовых боях с Латвией, газовом рае и школах нацменьшинств (21)

Латвия и Литва не построили общих атомной станции и...

Либералы остались без государственных денег: надолго ли? (3)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) признала, что...

Мэр Вильнюса думает об отставке с поста лидера Движения либералов (17)

В четверг с постов заместителя председателя Движения...

TOP новостей

Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (10)

Расширение возможности двойного гражданства в Литве...

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (43)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...

Посол Литвы рассказал о рельсовых боях с Латвией, газовом рае и школах нацменьшинств (21)

Латвия и Литва не построили общих атомной станции и...

Биржа труда оплачивает курсы, но работу приходится искать самостоятельно (8)

Литовская биржа труда, основное назначение которой –...

Опрос: за кого готовы голосовать на президентских выборах жители Литвы? (45)

На предстоящих через полтора года президентских...