После встречи с будущим главой государства лидер партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что досрочные парламентские выборы были бы возможными, если бы этого захотел Г. Науседа, а правительство не смогло бы нормально функционировать.
"Если мы будем видеть дрейфующее правительство, и будем видеть инициативу президента по досрочным выборам, мы сядем за этот стол и сможем обсудить со всеми другими партиями", – сказал журналистам Г. Палуцкас.
По его словам, чтобы организовать досрочные выборы нужно согласие и правящих, и оппозиции.
Староста фракции социал-демократов в сейме Юлюс Сабатаускас сказал, что нынешние правящие "не собираются ничего особенного делать, лишь дрейфовать".
"Такая ситуация не удовлетворяет ни нас, ни, насколько мы поняли, избранного президента", – сказал политик.
Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединиться и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.
Правящие надеются, что коалиционный договор будет подписан на следующей неделе.
Аппетиты партнеров: "Порядок и справедливость" - Минфин, "социал-трудовики" – Минсоцзащиты (1)
При формировании правящей коалиции Литвы партия "...
Социал-демократы обсудили с Науседой возможность досрочных выборов в Литве
Социал-демократы, находящиеся в оппозиции в Сейме...
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (80)
Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...
Литовский премьер – за ренту для непереизбранных парламентариев (22)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...
Спикер Сейма Литвы сам уходить не намерен, подождет голосования о недоверии
Председатель Сейма Литвы , "аграрий" Викторас...
TOP новостей
Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (34)
Переговоры о распределении важных постов ведутся не...
Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (7)
Осталось меньше месяца на принятие решения о...
В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей (30)
Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...
Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (80)
Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...
Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)
Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...