Социал-демократы обсудили с избранным президентом Литвы возможность досрочных выборов

Социал-демократы, находящиеся в оппозиции в сейме Литвы, в четверг обсудили с избранным президентом страны Гитанасом Науседой возможности проведения досрочных выборов.
© DELFI / Orestas Gurevičius

После встречи с будущим главой государства лидер партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что досрочные парламентские выборы были бы возможными, если бы этого захотел Г. Науседа, а правительство не смогло бы нормально функционировать.

"Если мы будем видеть дрейфующее правительство, и будем видеть инициативу президента по досрочным выборам, мы сядем за этот стол и сможем обсудить со всеми другими партиями", – сказал журналистам Г. Палуцкас.

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По его словам, чтобы организовать досрочные выборы нужно согласие и правящих, и оппозиции.

Староста фракции социал-демократов в сейме Юлюс Сабатаускас сказал, что нынешние правящие "не собираются ничего особенного делать, лишь дрейфовать".

"Такая ситуация не удовлетворяет ни нас, ни, насколько мы поняли, избранного президента", – сказал политик.

Сейчас о правящей коалиции ведут переговоры Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость". Эти партии ожидают, что к правящему большинству присоединиться и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.

Правящие надеются, что коалиционный договор будет подписан на следующей неделе.

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