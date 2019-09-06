Литовская социал-демократическая партия 6 сентября обратилась в полицию с просьбой начать расследование в связи с украденным в Вильнюсе рекламным тентом лидера партии Гитаутаса Палуцкаса, который является кандидатом партии на выборах в парламент в Жирмунайском одномандатном округе, которые состоятся 8 сентября.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Эту информацию информационному агентству подтвердил пресс-секретарь партии Юстинас Аргустас. Рекламный тент с призывом голосовать за Палуцкаса стоял в Северном городке.

"Никому больше месяца этот тент не мешал, а вчера мы заметили, что его нет, его украли. Похоже, что у Палуцкаса есть верные поклонники, хотя мне сложно представить, что с этим тентом можно делать. Может конкуренты будут использовать в день выборов? Сегодня коллеги обратились в полицию, ущерб – около 260 евро", - сказал Аргустас.

Выборы в Жирмунайском одномандатном округе состоятся 8 сентября. На место депутата в этом округе претендуют 11 кандидатов.

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