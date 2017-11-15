Как сказала BNS председатель отделения Ауксе Контримене, партию покидает около 40 человек, они будут вычеркнуты из списков в четверг.
По ее словам, выходят люди, которые остаются работать помощниками, референтами членов отделившейся от ЛСДП парламентской Литовской социал-демократической трудовой фракции. "Не знаю, заставляли ли их (уходить - ред.), но большинство из партии вышли", - сказала политик.
По ее словам, летом была проведена ревизия и из списков отделения были вычеркнуты несколько сотен пассивных партийцев, которые не платили членские взносы и не участвовали в деятельности партии. С начала года из отделения в общей сложности было вычеркнуто около 500 человек, но это, сказала А. Контримене, не связано с переменами в самой партии - сейчас Вильнюсское отделение ЛСДП объединяет около 2500 человек.
В конце октября из ЛСДП вышедшие из ЛСДП и оставшиеся в правящей коалиции с "аграриями" парламентарии объявили о создании новой партии - в заявлении, подписанном Гедиминасом Киркиласом, Юозасом Бернатонисом и еще несколькими парламентариями, говорилось, что таким образом они хотят сохранить социал-демократические ценности, а также "ради благосостояния людей отстоять левую правящую коалицию".
Уходящий в оппозицию председатель ЛСДП Гинтаутас Палуцкас не комментирует эту ситуацию. Ранее он говорил, что не опасается раскола в партии, и сомневался в политическом успехе бывших коллег.
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