Оппозиционные литовские социал-демократы в среду встретились с кандидатом в президенты Гитанасом Науседой и говорят, что не меняют своей позиции - во втором туре партия не поддержит никого из кандидатов в президенты.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

"Партия своей установки не меняет, мы люди слова и придерживаемся принятого решения. Правление партии в прошлую пятницу приняло решение не поддерживать никого из кандидатов, однако не запрещать членам партии поддерживать или агитировать за одного или другого", - сказал журналистам после встречи в сейме председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

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По его словам, встреча состоялась по инициативе Г. Науседы.

Перед этим кандидат посетил фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Поговорить с кандидатом в президенты пожелали сами "аграрии", чтобы принять решение, поддержать ли кого-то из кандидатов во втором туре выборов в воскресенье. Выдвинутая консерваторами кандидат Ингрида Шимоните такое приглашение не приняла.

Г. Палуцкас похвалил кандидата за то, что он не испугался встречи с "аграриями", и сказал, что ему нравится предложенная Г. Науседой идея "государства благосостояния".

"Конкретизированные во время предвыборной кампании пять параметров "государства благосостояния": увеличение госбюджета, уменьшение социального отчуждения, неравенства доходов, - это практически положения из дорожной карты социал-демократов до 2024 года, и мне они нравятся", - сказал он.

С другой стороны, лидер социал-демократов подчеркнул, что ему не нравится точка зрения Г. Науседы относительно прав человека.

"В области прав человека точка зрения господина Г. Науседы очень традиционалистская. Нашему прогрессивному крылу партии она не нравится", - сказал социал-демократ.

Второй тур выборов состоится в воскресенье.

В первом туре И. Шимоните набрала 31,31% голосов, Г. Науседа - 30,94%.

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