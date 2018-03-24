В начале съезда сообщили о том, что стать учредителями ЛСДПТ выразили желание 4457 граждан, которые не являются членами других партий. Их на съезде представляют более 600 депутатов. Для учреждения партии нужно не менее 2000 учредителей.

Поздравить новую партию приехал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, социал-демократ Чесловас Юршенас, европарламентарий Зигмантас Балчитис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, президент бизнес-конфедерации Владас Суткус и директор Конфедерации работодателей Данас Арлаускас, а также председатель профсоюза "Литовской железной дороги", послы Латвии и Грузии.

Кандидат в лидеры новой политической силы Гедиминас Киркилас сказал, что учреждение ЛСДПТ – "подарок Литве по случаю столетия".

"Сегодня этого праздника могло и не быть, если бы не ваша энергия и инициатива; если бы мы послушали старых и новых неудавшихся лидеров и развалили правящую коалицию; если бы мы поддались настроению проигрыша, утратили решимость и одобрили приход консерваторов к власти любой ценой вопреки воле, плану жителей Литвы", – сказал политик.

"Мы уже сейчас являемся правящей парламентской партией и работаем вместе с успешно действующей левоцентристской коалицией, осуществляющим реформы правительством Саулюса Сквернялиса", – сказал Киркилас.

Он назвал основные задачи партии на ближайшее время: обосноваться, выработать структуру, начать подготовку к муниципальным выборам, выдвинуть кандидата в мэры, горсовет; сотрудничать с общественными комитетами, а также начать переговоры с партнером по коалиции ЛСКЗ о межпартийном коалиционном соглашении, поскольку сейчас есть лишь подписанное фракциями соглашение.

Сообщалось, что в новую партию пришли около 1000 человек, покинувших Литовскую социал-демократическую партию, еще примерно столько же пришло из Партии труда, а треть - люди, которые до сих пор не были членами каких-либо партий.

Ранее сообщалось, что к новой политической силе присоединяются бывшие члены ПТ мэр Ширвинтай Живиле Пинскувене, Йонас Пинскус, Кястутис Даукшис с супругой Эйридой Даукшене, бывший спикер парламента Видас Гедвилас с женой Йолантой и предприниматель, экс-депутат Андрюс Шеджюс.

По словам Киркиласа, новая партия будет "европейской социал-демократической партией".

"Поскольку соцдемы Палуцкаса почему-то вдруг решили стать крайне-левыми, начали молится марксизму, что мне кажется, в Литве уже пережиток прошлого, этим мы и будем отличаться. Кроме того, у нас иная позиция в парламенте – мы находимся в правящей коалиции", – сказал он.