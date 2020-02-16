Соцдемы об инициативе консерваторов в связи с Островецкой АЭС: это начало предвыборной кампании

Пресс-секретарь партии соцдемов Юстинас Аргустас сказал, что социал-демократы в этом Союзе участвовать не будут.

"Это предвыборная акция консерваторов, они по традиции хотят мобилизовать свой электорат под лозунгом "Литва в опасности". Если бы это делали в начале строительства АЭС – в 2009–2010 гг., это еще можно было понять, но тогда правительство консерваторов не делала ничего, что напоминало бы усилия по остановке строительства АЭС. Наоборот, тогдашний премьер сомневался, появится ли эта станция вообще. Соцдемы сформулировали свою позицию по этому вопросу, они не будут участвовать в проектах других политических сил", – сказал Аргустас.

Он прибавил, что для соцдемов неприемлема критика консерваторов в адрес президента Гитанаса Науседы в связи с более близким диалогом с Беларусью.

"Тут позиция партии предельно ясна – замкнутая внешняя политика консерваторов не принесла Литве пользы – как раз в то время рядом с Литвой и строили Островецкую АЭС, если бы сотрудничество было более тесным, то, возможно, эта АЭС стояла бы в другом месте. В интересах Литвы знать, что происходит рядом с ее столицей, попадающей в зону эвакуации в случае несчастья на АЭС и слепое игнорирование Беларуси этому не способствует", – подчеркнул Аргустас.

Напомним, что 15 февраля в парламенте Литвы состоялся первый съезд Союза против Островецкой АЭС. Почетным председателем этого Союза стал один из инициаторов движения – профессор Витаутас Ландсбергис. В числе учредителей ассоциации - европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, депутаты Жигимантас Павилёнис и Виргилиюс Подерис, подписант Раймундас Лопата, журналист Эдуардас Эйгирдас, представитель Литовской партии зеленых Мечис Лауринкус, предприниматель Видмантас Янулявичюс, бывший глава МИД Литвы Пятрас Вайтекунас и др. m