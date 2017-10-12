Гедиминас Киркилас предлагает не организовывать 14 октября заседание совета и заговорил о теоретической возможности остановить действие соглашения фракции с "крестьянами". Якобы еще не поздно отменить заседание, поскольку часть отделений на него не хочет ехать.

"Можно отозвать заседание совета, и мы можем остановить действие нашего решения, но сегодня есть государственные дела, государство есть государство, есть правительство, есть бюджет, никто не заставляет нас спешить, но если мы хотим исключить инакомыслящих, политических конкурентов из партии, потому себя так и ведем. Если хочешь добиться компромисса, надо к этому идти", - сказал Киркилас.

Он также упомянул, что соцдемы могут не добиваться сохранения поста министра экономики.

"Формально мы решение совета выполнили, мы ушли из правительства, в правительстве нас нет. Надо говорит, точно ли мы участвуем в правительстве, может нам это не нужно, если у нас есть только коалиция между фракциями", - сказал Киркилас.

Решение .Бастиса уйти из правящий коалиции он не считает трагедией.

"Нормально оцениваю, каждый в такой ситуации должен думать о своем будущем. Он наверное так и делает. Он наверное думает, что будет участвовать в выборах, ему нужна поддержка его отделения, а отделение, как известно, против коалиции", - сказал политик.

Он не считает, что примеру Батиса последуют и другие соцдемы. "Я думаю, мы все примем участие в заседании совета", - сказал Киркилас.

О компромиссе говорит и Артурас Скарджюс, якобы решение надо принимать на съезде партии.

"Мы ищем компромисс, чтобы он был со стороны председателя, а не одни революционные лозунги, с которыми идут как с копьями против парламентской фракции. Компромисс может быть такой - решение совета, принятое недавно, перенести на съезд. Раскалывать партию только потому, что этого хотят консерваторы, нельзя", - сказал Скарджюс.

Председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас не хочет переносить дату заседания совета.

"Заседание состоится в субботу, до субботы у всех есть возможность отозвать свои подписи под договором", - сказал он.

Председатель не хотел дискутировать на тему скоропалительного принятия решения.

"Я не буду ввязываться в дискуссии и рассуждения. Партия не будет вечно погрязать в бесконечных выводах и выводах. решение будет принято в субботу, как предложила Комиссия по этике и процедурам. Остальные действия возможны до последнего мгновения, чтобы осуществилось решение совета", - сказал Палуцкас.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не сомневается, что им хватит голосов для принятия необходимых решений.

"Бюджет поддержат больше депутатов, чем в прошлом году, мы это знаем, а больше нам ничего не надо", - заметил он.

Карбаускис не исключил, что в будущем, когда будут известны пропорции участия в правящей коалиции, могут перераспределить посты в парламентских комитетах.

"Да, комитеты, возможно, придется переформировать", - сказал Карбаускис.

Напомним, что декларацию о продолжении сотрудничества с "крестьянами" подписали 11 социал-демократов: староста фракции Андрюс Палёнис, бывшие председатели партии Альгирдас Буткявичюс и Гедиминас Киркилас, а также Ирена Шяулене, Юозас Бернатонис, Римантас Синкявичюс, Риманте Шалашявичюте, Артурас Скарджюс, Антанас Винкус, Миндаугас Бастис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Глава МИД ушел из партии, поэтому его вопрос партийная комиссия не рассматривала.

Правящую коалицию не поддержали 6 соцдемов в парламенте. После того, как к ним присоединился Бастис, их стало семеро. Теоретически они могут создать в парламенте отдельную фракцию.