Соцдемы-"бунтовщики", которых партийная Комиссия по этике и процедурам Социал-демократической партии Литвы предложила совету исключить из партии, еще надеются исправить положение и обратиться к однопартийцам.
Irena Šiaulienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, потому и стараются как можно скорее решить этот вопрос, чтобы и наши рядовые однопартийцы не изменили свое отношение, поэтому так оперативно организуют заседание президиума, и совет партии, несмотря на то, что я не считаю, что это на благо партии", - сказала социал-демократ Ирена Шяулене 9 октября после встречи с частью единомышленников в парламенте.

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Соцдем сказала, что еще до заседания совета попытаются обратиться к однопартийцам.

"После заседания Комиссии по этике и процедурам мы хотели бы объясниться, мы хотели бы поговорить об этом. (…) Как всегда выпустим наше заявление и все", - сказала Шяулене. О содержании сообщения она пока говорить не стала.

По ее мнению, в партии спешат с принятием решений. Якобы после принятия решения о выходе из коалиции можно было отложить этот вопрос и обсуждать только после Нового года.

"Но в данном случае очень быстро загорелось и, не обращая внимание на аргументы и попытки предложить разные варианты, выяснить, пошли иным путем, а сейчас, после такого решения, когда приближаемся к последней точке, руководствуясь логикой руководства партии, этот процесс ускоряют", - сказала Шяулене.

Сама депутат не говорит, какой путь она намерена выбрать – уйти из партии или ждать решения совета.

"Я спокойна, потому что я не чувствую, что совершаю преступление", - сказала депутат.

Напомним, что 7 октября на заседании Комиссии по этике и процедурам партии социал-демократов было принято решение рекомендовать совету исключить социал-демократов, заключивших соглашение о сотрудничестве с "крестьянами", из партии. Окончательное решение по этому вопросу примет совет партии. Заседание совета назначит президиум партии, который соберется 10 октября.

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