На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у летчиков Франции охрану воздушного пространства Балтии, сообщает LETA.
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В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.

ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями Eurofighter.

Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях Mirage 2000-5.

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