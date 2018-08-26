В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.
ВВС Германии приступят к охране воздушного пространства балтийских стран на четырех истребителями Eurofighter.
Летное звено ВВС Франции охраняло воздушное пространство Балтии на четырех истребителях Mirage 2000-5.
Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии (1)
На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у...
Линкявичюс: отношениям между Россией и Литвой мешает восприятие реальности (116)
"Вообще -то пока это территория Вильнюса , а не...
В сентябре планируют визит Меркель в Литву (28)
В середине сентября в Литву с визитом должна приехать...
Премьер Израиля в Панеряй: мы больше никогда не будем уязвимыми (73)
В пятницу во время визита в Литву премьер-министр...
Нетаньяху в Литве: Израиль не хочет возвращаться к конфликтам с Россией (45)
Израиль стремится сохранить хорошие отношения с...
TOP новостей
Со следующей недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии (1)
На будущей неделе звено ВВС Германии перенимает у...
Экс-кандидат в президенты США Джон Маккейн умер на 82-м году жизни (122)
Сенатор Джон Маккейн , боевой летчик, участник войны во...
Папа Римский обещал любой ценой искоренить педофилию в лоне Церкви (22)
Папа Римский Франциск заявил, что педофилия в лоне...
Пранцкетис: литовские депутаты принимают решения на трезвую голову, алкотестер не нужен (57)
Спикер парламента Литвы Виктора Пранцкетис 25 августа...