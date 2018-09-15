А.Юозайтис заявил, что на выборы пойдёт с идеей сохранения Литвы.

Кого из претендентов на пост президента он считает наиболее серьёзным конкурентом, А.Юозайтис не ответил, но заявил, что наиболее сильного конкурента он уже победил: "Я сам себе (самый сильный конкурент – LRT.lt). Я очень не хотел бы конкурировать в этом соревновании, но если я сам себя одолел, скажем, то уже одолел того конкурента".

Философ говорит, что его поддерживают бывшие члены Саюдиса, написавшие обращение, советующие выдвигать кандидатуру. Он обещает сформировать общественное движение под названием "Литва здесь".

Более 50 писателей, актёров, иных деятелей искусства, учёных, сигнатаров и участников Саюдиса в июне открытым письмом побудили А.Юозайтиса вернуться в политическую деятельность и участвовать в выборах президента.

А.Юозайтис в Вильнюсском университете защитил докторскую диссертацию по философии. Он является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 1986 г. в Монреале. Философ был одним из инициаторов Саюдиса, редактором и издателем нескольких культурных изданий.

В 2001 - 2003 гг. А.Юозайтис был советником премьер-министра Альгирдаса Бразаускаса по вопросам просвещения, в 2004 - 2009 гг. работал атташе Литвы по культуре в Калининграде, в 2012 - 2017 гг. исполнял обязанности вице-президента Литовского национального олимпийского комитета.