А.Юозайтис заявил, что на выборы пойдёт с идеей сохранения Литвы.
Кого из претендентов на пост президента он считает наиболее серьёзным конкурентом, А.Юозайтис не ответил, но заявил, что наиболее сильного конкурента он уже победил: "Я сам себе (самый сильный конкурент – LRT.lt). Я очень не хотел бы конкурировать в этом соревновании, но если я сам себя одолел, скажем, то уже одолел того конкурента".
Философ говорит, что его поддерживают бывшие члены Саюдиса, написавшие обращение, советующие выдвигать кандидатуру. Он обещает сформировать общественное движение под названием "Литва здесь".
Более 50 писателей, актёров, иных деятелей искусства, учёных, сигнатаров и участников Саюдиса в июне открытым письмом побудили А.Юозайтиса вернуться в политическую деятельность и участвовать в выборах президента.
А.Юозайтис в Вильнюсском университете защитил докторскую диссертацию по философии. Он является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 1986 г. в Монреале. Философ был одним из инициаторов Саюдиса, редактором и издателем нескольких культурных изданий.
В 2001 - 2003 гг. А.Юозайтис был советником премьер-министра Альгирдаса Бразаускаса по вопросам просвещения, в 2004 - 2009 гг. работал атташе Литвы по культуре в Калининграде, в 2012 - 2017 гг. исполнял обязанности вице-президента Литовского национального олимпийского комитета.
СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (11)
Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...
Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (231)
Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...
Американцы привезли на учения в Литву танки и БМП (69)
В пятницу в Литву доставлены тяжелая техника...
Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (247)
Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...
Ширинскене: отмена барьера в Сейм для нацменьшинств может нарушить принцип равноправия (21)
Руководитель парламентского Комитета по вопросам...
TOP новостей
СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (11)
Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...
Жители Вильнюса ринулись в центр города за покупками на Ярмарку народов (52)
Проходя этими выходными по главным улицам столицы,...
Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (231)
Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...
В Брюсселе одобрен технический сценарий синхронизации ЛЭП Балтийских стран (22)
В пятницу в Брюсселе дан "зеленый свет" реализации...