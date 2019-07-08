Как сообщил портал 15min.lt, Р. Карбаускис брал эту выплату сам, брал его сын и отец, двенадцать компаний связанного с ним концерна Agrokoncernas, одна контролируемая политиком компания и 9 компаний, контролируемых родственниками.
Таким образом, в целом было усвоено 42300 евро средств помощи Евросоюза. Соответственно 40100 и 37700 евро помощи было получено в 2017 и 2016 года.
По информации портала, согласно правилам, Р. Карбаускис мог воспользоваться помощью за первые 30 гектаров обрабатываемых земель только один раз.
Р. Карбаускис и его компании также получили миллионные выплаты ЕС. Вместе с помощью, полученной компаниями отца, сестры, сына, в целом в прошлом году его семья получила 6 млн евро выплат ЕС и литовского бюджета, сходная сумма была получена и в 2017 году, в 2016 году сумма полученных дотаций составила 7,4 млн евро.
Карбаускис ответил Сквярнялису: нас спасать не нужно
Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...
В Общий суд ЕС выдвигается кандидатура Валанчюса
Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявил,...
Правительство Литвы выделит 350 000 евро бывшим работникам Укмергского суда
Правительство Литвы намерено выделить из резервного...
СМИ: семья лидера литовских "крестьян" 25 раз воспользовалась дотациями за первые гектары (1)
Председатель правящего в Литве Литовского союза...
Истребители НАТО трижды сопроводили российские военные самолеты
На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие...
TOP новостей
Почему жители Литвы голосовали за Науседу, а не за Шимоните: три причины (46)
Избиратели на выборах президента Литвы голосовали за...
Карта миграции в Литве: одни города вымирают, другие растут
В 2018 году в Вильнюс приехало на 3465 человек больше, чем...
Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (3)
В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...
Отдыхающие оценили Палангу: мнения разделились (21)
Как бы вы оценили Палангу, пользуясь 10-балльной шкалой?...
Пожарные-спасатели поднимают из воды затонувший в заливе куренас
Пожарные-спасатели 8 июля поднимают оказавшийся на мели...