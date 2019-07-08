Как сообщил портал 15min.lt, Р. Карбаускис брал эту выплату сам, брал его сын и отец, двенадцать компаний связанного с ним концерна Agrokoncernas, одна контролируемая политиком компания и 9 компаний, контролируемых родственниками.

Таким образом, в целом было усвоено 42300 евро средств помощи Евросоюза. Соответственно 40100 и 37700 евро помощи было получено в 2017 и 2016 года.

По информации портала, согласно правилам, Р. Карбаускис мог воспользоваться помощью за первые 30 гектаров обрабатываемых земель только один раз.

Р. Карбаускис и его компании также получили миллионные выплаты ЕС. Вместе с помощью, полученной компаниями отца, сестры, сына, в целом в прошлом году его семья получила 6 млн евро выплат ЕС и литовского бюджета, сходная сумма была получена и в 2017 году, в 2016 году сумма полученных дотаций составила 7,4 млн евро.