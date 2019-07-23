СМИ: президент Латвии надеется на более тесное сотрудничество с Литвой в энергетике

"Литва является важнейшим внешнеторговым партнером Латвии. Конечно, это очень хорошее достижение. Кроме того, мы координируем свои позиции в Евросоюзе. Я считаю, что это сотрудничество могло бы быть более тесными и в таких сферах, как энергетика, рынок, газовый рынок. Здесь есть возможности укрепления сотрудничества наших политиков", – заявил руководитель Латвии в интервью порталу 15min.lt накануне визита литовского президента Гитанаса Науседы в Ригу.

По словам Э. Левитса, подход к инвестициям Китая должен быть глобальным и подход всех стран Евросоюза должен быть одинаков: "Поскольку индивидуальный подход не будет выгодным для страны. Я бы сказал, что если инвестиции помогают нашей экономике – это необходимое условие – они приветствуются".

В ответ на вопрос по позиции об европейской армии, Э. Левитс ответил, что НАТО является краеугольным камнем обороны и внешней политики, и европейская армия должна дополнять альянс, не а быть его противовесом.

"Если посмотреть на проект европейской армии более внимательно, то в проекте идет речь о более тесном сотрудничестве между армиями европейских стран, входящих в НАТО. Мы поддерживаем более тесное сотрудничество вооруженных сил с нашими партнерами по НАТО, однако это не должно создавать конкуренцию НАТО", – отметил он.

Латвийский парламент избрал Э. Левитса президентом в конце мая.

Науседа отправится в Латвию, чтобы обсудить общие инфраструктурные проекты

Во вторник литовский президент Гитанас Науседа отправляется в Латвию, где обсудит общие инфраструктурные проекты с руководителями этой страны.

В сообщении, распространенном накануне визита, Г. Науседа отметил, что обе страны одинаково видят вызовы и угрозы, а это определяет успешное сотрудничество, как на двухстороннем уровне, так и в совместном решении региональных вызовов, в защите интересов граждан обоих стран на международной арене.

Во время встреч с латвийскими руководителями президент обсудит двухсторонние отношения, позиции по вопросам Евросоюза и НАТО, проекты транспортной инфраструктуры Via Baltica и Rail Baltica, планы отключений электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и их синхронизации с Западной Европой.

Г. Науседа встретится с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьером Кришьянсом Кариньшом, главой парламента Инарой Мурниеце.

В Риге президент также возложит цветы к памятнику свободы и побывает в Латвийской национальной библиотеке, осмотрит коллекцию редких и ценных изданий. Президент подарит библиотеке литовскую книгу об истории Великокняжеского дворца в Нижнем замке Вильнюса.

Г. Науседа также встретится с общиной литовцев в Риге.

Это второй зарубежный визит Г. Науседы, давшего президентскую присягу полторы недели назад. На прошлой неделе он посетил Польшу.