Годовой заработок С. Сквернялиса составляет 67000 евро. Зарплата премьера Литвы превышает заработок прославившегося в Европе премьера Греции, который за год зарабатывает немногим более 66000 евро.
С. Сквернялис размером зарплаты обгоняет и коллег из соседних стран. Премьер Латвии Марис Кучинскис за год зарабатывает более 48000 евро, а руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий — немногим более 46000 евро.
Жителям Литвы годовой доход С. Сквернялиса в год обходится по 2 цента. Столько же на зарплату своего премьера выделяет каждый латыш.
Самым богатым руководителем правительства в Европе является премьер Швейцарии Ален Берсе, который за год зарабатывает 391000 евро, далее следуют канцлеры Австрии и Германии.
Дороже всего содержать премьера своей страны приходится жителям Исландии – 59 центов. 39 центов в год на зарплату премьера Ксавье Беттеля выделяет каждый житель Люксембурга. Ни цента годовая зарплата руководителя правительства не стоит жителям Великобритании, Германии, Франции, Испании, Польши и Италии.
Анализ годовых зарплат руководителей правительства выполнила компания финансовых операций IG Group по заказу Международной организации экономического сотрудничества и развития.
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