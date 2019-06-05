По данным издания, Вишеградская группа – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – информировала Дональда Туска, что кандидатуру Грибаускайте не поддерживает.
"Ее никто не предлагает. Между тем Вишеградская группа, мнение которой по этому вопросу зондировал Туск, настроена против", – сказал изданию один дипломат.
Другой неназванный источник сказал, что Грибаусскайте - индивидуалистка, которая не вызывает энтузиазма у своих коллег, однако они, возможно, готовы принять ее как кандидата региона.
Вишеградская группа предлагает своего кандидата - словацкого социалиста Мароша Шефчович, нынешнего заместителя главы ЕК по вопросам энергетики.
Лидеры стран ЕС соберутся 20-21 июня, чтобы обсудить кандидатов на высокопоставленные посты.
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС (3)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Генпрокурор Литвы просит Сейм лишить неприкосновенности депутата Гражулиса Гражулис: это политическое преследование
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во...
Киркилас: коалиция из "крестьян", "социал-трудовиков" и ПС не сможет работать (7)
Лидер Литовской социал-демократической трудовой...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (83)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
Премьер-министр Литвы: поддержка президента важна, но нужна и твердая коалиция (2)
Поддержка избранного президента Гитанаса Науседы...
TOP новостей
Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца
До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...
СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС (3)
Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...
Девушка из Украины в поисках счастья приехала в Литву: выучила язык, нашла свое призвание (54)
Валерия Хемерис не только переехала из Украины в...
Глава строительной компании: все труднее найти работников из Украины (1)
Руководитель Вильнюсской строительной компании Naresta...
Ждет рекордная жара: температура поднимется до 33 градусов
Сегодня до полудня в Литве будет ясно, сухо и спокойно....