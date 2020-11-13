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В августе был санкционирован обыск дома у бывшего вице-канцлера правительства Литвы Лукаса Савицкаса - в связи с закупками экспресс-тестов на коронавирус, однако впоследствии назначенные генеральным прокурором прокуроры решили его не проводить, сообщил в пятницу Отдел расследований LRT.
Lukas Savickas
Lukas Savickas
© DELFI / Andrius Ufartas

По просьбе прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры суд санкционировал обыск 14 августа.

Спустя несколько дней генпрокурор Эвалдас Пашилис сформировал специальную группу прокуроров для руководства расследованием. 4 сентября Л. Савицкас в статусе специального свидетеля был вызван на допрос в Службу расследований финансовых преступлений.

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Как отмечает LRT, Л. Савицкас предъявил для досмотра ноутбук и телефон, а прокуроры объяснили, что проводить обыск не было смысла, потому что политик добровольно принес то, что нужно было правоохране.

В расследовании подозрения предъявлены шести лицам, среди подозреваемых – представители поставщика тестов - компании Profarma, бывшая тогда вице-министром здравоохранения Лина Ярушявичене, член Вильнюсского горсовета, представитель Партии свободы, глава компании Bona diagnosis Рядас Лаукис.

По данным следствия, при заключении договора на сумму 6 млн евро о закупке экспресс-тестов на выявление COVID-19 компания, вероятно, сфальсифицировала документы и представила покупателю недостоверные данные о производителе экспресс-тестов.

Закупки осуществляла Национальная лаборатория общественного здравоохранения.

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