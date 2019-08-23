СМИ: Карбаускис поддерживает идею выражения недоверия Пранцкетису из-за Розовой

Лидер правящего "Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что поддерживает выдвинутое оппозицией предложение выразить недоверие спикеру Сейма Литвы Викторасу Пранцкетису за то, что он скрыл сведения о депутате Ирине Розовой от коллег-парламентариев.
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© DELFI / Rafael Achmedov

"Мы все понимаем, что этот человек не может находиться на посту председателя Сейма", - заявил Р.Карбаускис ежедневной газете Lietuvos rytas.

Он полагает, что "крестьяне" в этом вопросе могут объединить усилия с оппозицией.

Вице-спикер Сейма Ирена Дегутене заявила, что правление приняло бы другое решение относительно поездки И.Розовой в Грузию, если бы ей были предоставлены сведения, полученные спикером Сейма от службы разведки.

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"В.Пранцкетис не предупредил нас и поставил в неловкое положение. Очевидно, что сейчас возникает повод говорить о недоверии к нему", - сказал И.Дегутене изданию.

В течение нескольких последних месяцев Р.Карбаускис призывал В.Пранцкетиса уйти в отставку с поста спикера Сейма и передать этот пост своим партнерам по коалиции социал-трудовикам.

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