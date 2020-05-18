"Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию", – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.

Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности транспорта Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы.

Компания уже сообщила всем 800 пассажирам, что возвращает деньги за билеты и отменяет рейсы.

Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.

В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить рейсы во Франкфурт. В понедельник регулярные рейсы в Ригу из Вильнюса возобновляет латвийская Air Baltic.