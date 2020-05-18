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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло. По словам министра, это должно облегчить положение граждан Литвы, находящихся в этой стране, которые застряли там поскольку туроператор Kidy Tour не получил разрешение на полеты.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Постепенно воздушное сообщение восстанавливается, только очень медленно, очень ответственно. В среду я представлю правительству предложение восстановить регулярное воздушное авиасообщение с Осло. Возможно, это несколько облегчит эту ситуацию", – сказал глава МИД в интервью радиостанции LRT.

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Арендованный Kidy Tour самолет авиакомпании Avion Express 10-22 мая планировал рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако Администрация безопасности транспорта Литвы информировала, что в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и Станстеда было решено не выдавать разрешение на эти рейсы.

Компания уже сообщила всем 800 пассажирам, что возвращает деньги за билеты и отменяет рейсы.

Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля.

В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить рейсы во Франкфурт. В понедельник регулярные рейсы в Ригу из Вильнюса возобновляет латвийская Air Baltic.

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